المالكي يثمن موقف اليابان الداعم لشعبنا



جاء ذلك خلال لقائه اليوم في روما مع السيد كنجي واكاميا وزير الدولة للشؤون الخارجية في اليابان، وذلك على هامش اجتماعات منتدى حوارات المتوسط.



بحث الجانبان العلاقات الثنائية، قدم المالكي التهنئة له بمناسبة تسلمه موقعه الجديد، وقال إن المشاريع التي قدمتها اليابان للفلسطينيين منذ انشاء السلطة الوطنية الفلسطينية تعتبر حيوية ولها أهمية كبيرة في مجال تطوير البنية التحتية في فلسطين ومن خلال دعمها تطوير المؤسسات الحكومية، كما أشار الى ان المنطقة الصناعية التي تم انشاؤها بدعم من حكومة اليابان، ساهمت في جلب العديد من المستثمرين وخلق مزيدا من فرص العمل. وأضاف قائلا أننا ننظر الى العلاقة مع اليابان كزاوية مهمة بالنسبة لفلسطين في علاقاتها الدولية.



ووضع المالكي واكاميا بصورة الاوضاع السياسية في المنطقة، وقال إن صفقة القرن هي فكرة أمريكية اسرائيلية ، وأن الولايات المتحدة فرضت بعض الوقائع بشكل أحادي على الأرض سواء فيما يتعلق بالقدس واللاجئين والاستيطان والامن وهي نقاط رئيسية تم التوافق عليها كنقاط أساسية في مفاوضات السلام، وهذه الخطوات الامريكية الاسرائيلية تهدف الى القضاء على حل الدولتين ومنع أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.



من جانبه أكد وزير خارجية اليابان على إستمرار دعم حكومته للشعب الفلسطيني ولعملية السلام وحل الدولتين كما أكد على موقف اليابان من عدم شرعية الاستيطان.





وعبر عن سروره للعلاقة التي تربط البلدين وقدر عاليا زيارة الرئيس محمود عباس الاخيرة لليابان، كما ثمن السيد واكمايا قرار السيد الرئيس نحو ممارسة الديمقراطية من خلال عقد الاتنتخابات التشريعية الفلسطينية والتي ستعتبر رسالة للعالم وليس للفلسطينيين فقط.



رام الله - دنيا الوطنثمن وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي موقف اليابان الداعم للشعب الفلسطيني وخصوصا موقفها من حل الدولتين وكذلك تأكيدها على عدم شرعية الاستيطان.