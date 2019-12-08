عبد ربه: الأسير مصعب الهندي يرفض تناول المدعمات الغذائية وإجراء الفحوصات الطبية

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رام الله - دنيا الوطن

يواصل الأسيران مصعب الهندي وأحمد زهران اضرابهما المفتوح عن الطعام منذ نحو 75 يوما احتجاجا على اعتقالهم الاداري.



وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه ان الأسيرين الهندي وزهران يعانيان من أوضاع صحية صعبة للغاية، ودخلا حاليا مرحلة الخطر.



وأضاف عبد ربه في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الاحد: "إن الاسير مصعب الهندي يرفض الحصول على المدعمات الغذائية واجراء الفحوصات الطبية، فيما تبذل جهود حثيثة في الاتصالات مع نيابة ومخابرات الاحتلال للوصول الى اتفاق لإنهاء اعتقاله الاداري".



وشدد المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه على ان هنالك محاولات يائسة من قبل مخابرات الاحتلال وما تسمى محكمة العدل العليا، للتحايل على الأسرى المضربين لكسر إرادتهم وزيادة معاناتهم وخلق حالة من الإحباط في صفوف الحركة الأسيرة.



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