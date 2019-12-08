زكي: يجب العمل على إنهاء الغطرسة الإسرائيلية الاحتلالية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

دعا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي، إلى استنهاض قدرات الشعب الفلسطيني، والعمل على انهاء الغطرسة الاسرائيلية الاحتلالية من خلال تواجده المكثف وثباته في الخليل وبلدتها القديمة بشكل خاص .



وقال زكي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الاحد: "إن زيارة المبعوث الصيني الجديد لعملية السلام في الشرق الأوسط "تشاي جيون" إلى الحرم الإبراهيمي وهي أول زيارة له إلى المنطقة بعد تعيينه، تبرهن على إدراك الصين والمجتمع الدولي بأن هذه فلسطين بوابة السلم او الحرب".