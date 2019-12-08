وزارة الأشغال العامة والإسكان تصدر تقرير إنجازات شهر نوفمبر





رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الأشغال العامة والإسكان تقرير إنجازات أعمال شهر نوفمبر 2019م لكافة إدارات الوزارة، حيث انهت الوزارة خلال شهر نوفمبر حصر أضرار الوحدات السكنية المهدمة كليا التي تضررت جراء التصعيد الإسرائيلي الأخير وتم زيارة عدد 522 متضرر في محافظات قطاع غزة، فيما تم ترشيح عدد 55 مستفيد ضمن برنامج إعادة إعمار الوحدات السكنية المهدومة كليا، واعتماد 36 مرشح منهم.وأوضح التقرير التقدم في نسبة الإنجاز لمشاريع المنحة الإيطالية التي تضم مشاريع بقيمة 16 مليون يورو حيث تم الانتهاء من تنفيذها 5 مشاريع .وأوضح التقرير الانتهاء من عمل مسح ميداني لقرابة (42,099) مواطن ممن تقدموا بطلبات للوزارة ضمن المشروع الذي أطلقته الوزارة منتصف يونيو 2019، بنسبة إنجاز 81%.هذا وبلغ عدد ساعات العمل لآليات الوزارة حوالي (1788) ساعة عمل شاملة ساعات العمل أثناء عمل لصالح مشاريع الوزارة، والمؤسسات الحكومية، فيما بلغ عدد العطاءات الحكومية المطروحة أربعة عطاءات.وأعدت الوزارة خلال شهر نوفمبر عدد من مقترحات المشاريع وتم مخاطبة عدد 3 من الجهات الدولية لتمويل المشاريع فيما إعداد وتسويق مقترحات مشاريع للإغاثة والإيواء العاجل جراء التصعيد.وتابعت الوزارة أعمال استقبال المراجعين والرد على استفساراتهم في المقر الرئيسي ومقرات المديريات بالمحافظات فيما بلغ عدد المراجعين ( 8,051 ) مراجع.