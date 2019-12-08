مالية غزة: صرف رواتب برنامج (طموح 2) اليوم الأحد بفروع البريد

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة المالية الفلسطينية في قطاع غزة، عن صرف رواتب برنامج التشغيل المؤقت لتنمية قدرات الخريجين (طموح 2) عن شهر أيلول/سبتمبر، وذلك اليوم الأحد.



واشارت الوزارة في تصريح لها، إلى أن عملية صرف رواتب برنامج التشغيل المؤقت، سيكون عبر كافة فروع البريد، في محافظات قطاع غزة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).