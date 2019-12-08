نتنياهو: سنشرع بعملية كبرى في غزة إذا لزم الأمر

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إن حكومته ستشرع بعملية عسكرية كبرى في غزة إذا لزم الأمر، مضيفاً: "لن تكون هناك تهدئة طويلة الأمد ما لم يتوقف إطلاق الصواريخ بشكل تام".





وأضاف نتنياهو، وفق القناة الإسرائيلية الـ 13، الأحد: "إذا لم يتوقف إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، فسيتم اتخاذ القرار، وفي غزة قبل بضعة أسابيع تلقوا عينة من جديتنا في هذا الأمر".





يذكر أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت الليلة الماضية عدة أهداف في قطاع غزة، بزعم ردها على إطلاق ثلاثة صواريخ من القطاع تجاه بلدات غلاف غزة.

رام الله - دنيا الوطن