للإطلاع على أنفاق المقاومة.. وفد أممي يزور حدود غزة

وأشارت إلى أنه سيتوجه السفراء في جولة عامة بإسرائيل ومنها منطقة البحر الميت وغور الأردن ، كما أنه سيلتقي مع الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو .



وفي السابع من تموز الماضي أعلن جيش الاحتلال اكتشاف مسار نفق قرب الحدود مع قطاع غزة ، حيث قال إن العائق (الجدار) التحت أرضي للحدود مع قطاع غزة أدى إلى اكتشاف مسار النفق.



رام الله - دنيا الوطنقالت القناة الإسرائيلية السابعة، إن وفد من الأمم المتحدة سيصل إلى إسرائيل الثلاثاء المقبل في زيارة تستغرق عدة أيام، يزور خلالها حدود قطاع غزة ويطلع على أحد أنفاق حركة حماس التي ضبطت على الحدود.وأوضحت القناة، أن داني دانون سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة ينظم تلك الزيارة، حيث سيصل سفراء عدد من الدول إلى الحدود مع قطاع غزة، وسيتم إطلاعهم على أحد أنفاق حماس التي ضبطت على الحدود، ومناطق وجود بطاريات القبة الحديد، ويلتقون بقيادات عسكرية إسرائيلية تنقل لهم صورة ما يجري في غزة.