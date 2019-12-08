دولي

كوريا الشمالية تجري تجربة "هامة جدا"

كوريا الشمالية تجري تجربة "هامة جدا"
رام الله - دنيا الوطن
أجرت كوريا الشمالية "تجربة هامة جدا" في موقع سوهي لإطلاق الأقمار الصناعية، وفق ما ذكرت، الأحد، وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، مع استمرار الجمود في المفاوضات النووية بين بيونغ يانغ وواشنطن.

وقال متحدث باسم الأكاديمية الوطنية للعلوم في كوريا الشمالية: "تم إجراء تجربة هامة جدا في موقع سوهي لإطلاق الأقمار الاصطناعية في السابع من ديسمبر من عام 2019".

وأضاف المتحدث في تصريحه، الذي نقلته وكالة الأنباء المركزية، أن نتائج التجربة الأخيرة سيكون لها "تأثير هام" على تغيير "الموقف الاستراتيجي" لكوريا الشمالية.

ولم يحدد تقرير الوكالة ما الذي تمت تجربته، لكن الموقع استخدم في السابق لإطلاق صواريخ إلى الفضاء.

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم حونغ أون قد وافق على إغلاق موقع سوهي خلال قمته العام الماضي مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن في بيونغ يانغ كجزء من إجراءات بناء الثقة.

وعقد كيم أيضا 3 قمم مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ حزيران/يونيو من عام 2018، دون أن يتم إحراز أي تقدم في الجهود المبذولة لنزع السلاح النووي.

وتأتي التجربة الأخيرة، في الوقت الذي تكثّف فيه بيونغ يانغ ضغوطها قبل المهلة النهائية، التي حددتها للولايات المتحدة نهاية هذا العام لتقديم عرض جديد لاستئناف المحادثات النووية المتوقفة.

والخميس، حذّر نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي من العودة إلى الحرب الكلامية مع الولايات المتحدة، مهددا باستئناف الإشارة إلى ترامب بـ"العجوز الخرف"، وهو لقب أطلقته عليه بيونغ يانغ في ذروة التوتر بين البلدين عام 2017.

وتأتي هذه التعليقات بعد يوم من تحذير كوريا الشمالية للولايات المتحدة بأنها إذا استخدمت القوة فستواجه بـ"إجراءات متكافئة فورية على أي مستوى".

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