مصر.. الإعدام لأربعة مدانين في جريمة "منيا القمح"

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رام الله - دنيا الوطن

قضت محكمة الجنايات بمحافظة الشرقية في مصر، أمس السبت، بإعدام أربعة أشخاص بعد إدانتهم بقتل عدد من رجال الشرطة قبل ثلاث سنوات، حسبما أفاد موقع (سكاي نيوز).



وتعود القضية إلى نيسان/أبريل 2016، عندما هاجم المدانون قوة شرطية وقتلوا ثلاثة من عناصرها في مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.



وبحسب تقارير إعلامية مصرية، فقد كان رجال الشرطة عائدين إلى منازلهم عندما جرى إبلاغهم بوجود "بلطجية" يسرقون الناس تحت تهديد السلاح.



وفتح أحد عناصر الشرطة النار على الجناة، فيما رد هؤلاء بإطلاق وابل من الأعيرة النارية مما أدى إلى مقتل الثلاثة، ولاذ الجناة بالفرار من المكان.