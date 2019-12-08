شاهد: العاملون بجامعة الأقصى بغزة يقررون تعليق الدوام الثلاثاء والأربعاء





كما أكد في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن جاهزة لكل الاحتمالات فيما يتعلق بامتحانات نهاية الفصل.





وقال الإطار الممثل للعاملين في الجامعة: إن هذه القرارات تأتي بسبب عدم تنفيذ مطالبه.











رام الله - دنيا الوطنقرر الإطار الممثل للعاملين في جامعة الأقصى بغزة، تعليق الدوام يوم الثلاثاء بعد الساعة 12 ظهراً، ويوم الأربعاء بشكل كامل.