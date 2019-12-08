دولي

نتنياهو يدعو إلى إجراء انتخابات مباشرة مع غانتس

نتنياهو يدعو إلى إجراء انتخابات مباشرة مع غانتس
رام الله - دنيا الوطن
دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رئيس حزب (أزرق أبيض) بيني غانتس، إلى إجراء انتخابات مباشرة لرئاسة الوزراء بينهما.

وكشف نتنياهو مساء أمس السبت، أنه اطلع مؤخرا، غانتس وأقطاب حزبه على معلومات استخباراتية وسياسية حساسة للغاية تتعلق بعضها في التهديدات الإيرانية من جهة والفرص الكبيرة المتعلقة بالولايات المتحدة والدول العربية من جهة أخرى. 

واحتج على أن أقطاب حزب (أزرق أبيض)، لا يغلبون مصلحة الدولة على باقي المصالح بل يفضلون مصلحة يائير لابيد في ان يصبح رئيسا للوزراء على حد تعبير نتنياهو، بحسب ما جاء على موقع قناة (مكان) الإسرائيلي.

رد حزب (أزرق أبيض)

ورد حزب (أزرق أبيض) على اقتراح نتنياهو واصفا اياه بمناورة سياسية جوفاء تهدف الى صرف النظر عن لوائح الاتهام بحقه  ولا تحمل اي معنى حقيقي.

ليبرمان يكرر دعوته الى تشكيل حكومة وحدة وطنية 

ومن جانبه، دعا رئيس حزب (إسرائيل بيتنا)، افيغدور ليبرمان الى تشكيل حكومة وحدة وطنية بين الليكود و(أزرق أبيض) لدفع قدما قرارات دراماتيكية في مجالي الامن والاقتصاد.

وفي مقابلة صحفية مساء أمس السبت، قال: "إن عدداً كبيراً من نواب هذين الحزبين يشاركونه هذا الرأي".

ومن جهتها ناشدت الوزيرة الليكودية ميري ريغف ليبرمان العودة الى معسكر اليمين قائلة انه بقيت لنا فرصة أخيرة للقيام بذلك.

وتنقضي بعد أربعة أيام المهلة التي منحت للكنيست لتشكيل حكومة والا فيستم حلها والاعلان عن جولة ثالثة من الانتخابات .

النائب كيش يدعم ترشح غدعون ساعار خلفا لنتنياهو في رئاسة الليكود

وفي غضون ذلك اعلن الناءب الليكودي يواف كيش انه يؤيد ترشيح عدعون ساعار لرئاسة الليكود ليخلف نتنياهو.

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