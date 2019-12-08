الجيش الإسرائيلي يبدأ مناورات عسكرية جوية بالشمال تنتهي مساء الإثنين





وأشار إلى أن السكان سيشعرون بحركة نشطة للطائرات والمروحيات العسكرية، والتمرين مخطط له مسبقاً ضمن برنامج التدريب لعام 2019.











رام الله - دنيا الوطنتبدأ اليوم الأحد، مناورات عسكرية ينفذها جيش الاحتلال، في شمال إسرائيل.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إن مناورات عسكرية جوية ستبدأ صباح اليوم وتنتهي مساء غدٍ.