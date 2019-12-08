الجيش الإسرائيلي يبدأ مناورات عسكرية جوية بالشمال تنتهي مساء الإثنين
رام الله - دنيا الوطن
تبدأ اليوم الأحد، مناورات عسكرية ينفذها جيش الاحتلال، في شمال إسرائيل.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إن مناورات عسكرية جوية ستبدأ صباح اليوم وتنتهي مساء غدٍ.
تبدأ اليوم الأحد، مناورات عسكرية ينفذها جيش الاحتلال، في شمال إسرائيل.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إن مناورات عسكرية جوية ستبدأ صباح اليوم وتنتهي مساء غدٍ.
وأشار إلى أن السكان سيشعرون بحركة نشطة للطائرات والمروحيات العسكرية، والتمرين مخطط له مسبقاً ضمن برنامج التدريب لعام 2019.
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