شاهد: الاحتلال يعتقل طفلة أثناء توجهها للمدرسة قرب "الإبراهيمي"









رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، طفلة قرب الحرم الإبراهيمي الشريف، وسط الخليل في الضفة الغربية.وقالت مصادر أمنية: إن قوات الاحتلال المتمركزة في محيط الحرم الإبراهيمي الشريف، اعتقلت الطفلة أفنان عادل أبو اسنينة (14 عاماً)، وهي في طريقها لمدرستها، على الحاجز الاحتلالي المسمى أبو الريش؛ بحجة حيازتها سكينا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).