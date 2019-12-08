مصرع طفل في حادث دهس على طريق شارع صلاح الدين

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رام الله - دنيا الوطن

لقي الطفل أسامة زياد النباهين، (7 سنوات)، مصرعه، صباح اليوم الأحد، بعد تعرضه لحادث دهس، على طريق شارع صلاح الدين.



وأكد فهد حرب متفش حوادث المرور في قطاع غزة، أن الطفل توفي بعد اصطدمته مركبة من نوع (اسوزي) على طريق شارع صلاح الدين، وتم نقله جثة هامدة الى المستشفى.