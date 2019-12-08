شاهد: هنية ووفد حماس يصلون تركيا في أول محطة بجولتهم الخارجية

رام الله - دنيا الوطنوصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، فجر اليوم الأحد إلى تركيا، كأولى محطات جولته الخارجية، بعد زيارة استمرت لعدة أيام في جمهورية مصر العربية.ولدى وصوله إلى تركيا التقى هنية بعدد من قيادات حركة حماس على رأسهم نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري، حيث تعتبر هذه أول جولة خارجية يقوم بها هنية بعد توليه منصب رئاسة الحركة.