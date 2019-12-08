حماس تُعلق على القصف الإسرائيلي لمواقع المقاومة بقطاع غزة

أكدت حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، أن إصرار الاحتلال الاسرائيلي على مواصلة التصعيد بقطاع غزة، وقصف واستهداف مواقع المقاومة كتائب القسام، تصعيد خطير لا يمكن التسليم به.





جاء ذلك تعقيبا على قصف طائرات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الأحد، لعدة اهداف تابعة للمقاومة الفلسطينية وكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، في مناطق مختلفة من قطاع غزة.





وقالت حماس على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم، في تصريح صحفي: "على الاحتلال أن يتحمل تبعات ونتائج هذه السياسة الحمقاء والتي لن ترتد إلا في وجهه ، فالمقاومة الباسلة وفي مقدمتها كتائب القسام لها تجارب كافية في كيفية التعامل مع هذا العدو وكسر معادلاته وجعله لا يعرف الهدوء".

من جهته قال المتحدث باسم حماس حازم قاسم: "إن القصف الذي شنه الاحتلال على قطاع غزة الليلة، هو استمرار للعدوان على شعبنا".

وأضاف: "لن تنجح محاولات الاحتلال بفرض المعادلات على الأرض والمقاومة لديها من القدرة على الصمود والتحدي ما يفشل سياسة الاحتلال في كل مرة".

وتابع قاسم: "ستكون الغلبة لشعبنا في هذا الصراع المتواصل مع المحتل الاسرائيلي".

رام الله - دنيا الوطن