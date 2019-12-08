طائرات الاحتلال تقصف عدة أهداف للمقاومة بقطاع غزة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي، أن طائرات الجيش، قصفت فجر اليوم الأحد، عدة أهداف تابعة للمقاومة الفلسطينية، شمال قطاع غزة.



وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال، إلى أن الأهداف شملت موقعاً عسكرياً لحركة حماس، زاعما أنه يحتوي على مستودعات ومكاتب ومراكز حراسة، بالاضافة الى تدمير نقطة رصد للقومة البحرية تابعة للحركة، شمال قطاع غزة.



وأوضح، أن قصف الطائرات الاسرائيلية للاهداف في قطاع غزة، جاء رداً على إطلاق الصواريخ من القطاع.