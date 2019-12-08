الطيبي: عام 2020 سيكون لمحاسبة ترامب ونتنياهو





وأضاف الطيبي خلال لقاء ثقافي باقة الغربية بحيفا، وفق صحيفة (معاريف): "سنستبدل نتنياهو بالانتخابات المقبلة التي سيدلي فيها عدد أكبر من الناخبين العرب بأصواتهم من الانتخابات الأخيرة".





وأشار الطيبي إنه سيتم العمل على تعزيز القائمة المشتركة وستحصل على المزيد من المقاعد في الانتخابات المقبلة الثالثة.

رام الله - دنيا الوطنقال أحمد الطيبي،عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة: "إن عام 2020 سيكون عامًا لمحاسبة شخصين بدونهما سيكون العالم أفضل وهما ترامب ونتنياهو".