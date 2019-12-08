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اغتيال مسؤول عسكري من المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن وتنظيم الدولة يتبنى

اغتيال مسؤول عسكري من المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن وتنظيم الدولة يتبنى
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت قيادة قوات "ألوية الدعم والإسناد" التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، مقتل محمد صالح الردفاني نائب مدير القوى البشرية بعملية اغتيال استهدفته في العاصمة المؤقتة عدن.

وأكدت "ألوية الدعم والإسناد" أنها "مواصلة كعادتها في عمليات مكافحة الإرهاب بالمناطق المحررة، وتبذل في سبيل ذلك فاتورة باهظة، وتؤكد أنها ستنتصر لدمائه من المسلحين مهما كلف ذلك من ثمن"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأعلن تنظيم الدولة عبر وسائل إعلام تابعة له، مسؤوليته عن الهجوم، قائلا إن مقاتليه استهدفوا الردفاني بإطلاق النار عليه في حي المنصورة في مدينة عدن.

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