مقتل 43 شخصاً بحريق كبير في مصنع بنيودلهي بالهند

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت الشرطة الهندية، فجر اليوم الأحد، بمقتل 43 شخصا على الأقل جراء حريق ضخم اندلع في مصنع بالعاصمة نيودلهي.



وأوضحت الشرطة أن الحريق اندلع في مصنع بمنطقة أناج ماندي، في حوالي الساعة 05:00 من فجر الأحد، عندما كان في المبنى أكثر من 50 عاملا نائمين، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأشارت الشرطة إلى أن الحادث أودى بحياة 43 شخصا أغلبهم من العمال، فيما أصيب عدد آخر، قائلة إن "أسباب الحريق غير واضحة حاليا، وتم إرسال نحو 30 وحدة من مصلحة الإطفاء إلى الموقع، وتمت السيطرة على الوضع".



وأفادت الشرطة المحلية بأن الحريق انتشر في مساحة قدرها 55 مترا مربعا، وذكرت أنها أغلقت على إثره طريق السيارات راني جانسي، الواقع في المنطقة قرب المصنع.



من جانبها، قالت مصلحة الإطفاء إن وحداتهما استطاعت إنقاذ 22 من العمال الذين وجدوا أنفسهم محاصرين في المصنع خلال اندلاع الحريق وتم نقلهم غلى المستشفيات.