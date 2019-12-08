طقس الأحد: تتأثر فلسطين بمنخفض جوي وتتساقط زخات من الامطار

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بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



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رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائما جزئيا الى غائم وبارداً نسبياً الى بارد ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة والفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية متفرقة فوق بعض المناطق، واعتبارا من ساعات الظهيرة تتأثر البلاد بمنخفض جوي لذا تسقط زخات من الامطار على مختلف المناطق وتكون الامطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية احياناً، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قويه احياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .هذه الليلة يكون الجو غائم وبارد وماطرا على فترات على مختلف المناطق والامطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا, والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قويه احياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .الأثنين 2019/12/09: يستمر تأثير المنخفض الجوي على البلاد لذا يكون الجو غائم وبارد وماطرا على فترات على مختلف المناطق والامطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائج .الثلاثاء 2019/12/10: يكون الجو غائم وبارداً نسبياً الى بارد، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، وتسقط يإذن الله الامطار على مختلف المناطق وفي ساعات المساء والليل تضعف فرصة سقوط الامطار تدريجياً، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .الاربعاء 2019/12/11: يكون الجو غائم جزئياً وبارداً نسبياً الى بارد ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين ايام تأثر البلاد بالمنخفض الجوي من خطر:1- خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة.2- شدة سرعة الرياح3- تدني مدى الرؤيا الأفقية. 4- خطر التزحلق على الطرقاتدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي