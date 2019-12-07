شاهد: مدينة روابي تحتفل باضاءة شجرة الميلاد





وقال المطران عطالله حنا "لدنيا الوطن": ان المسيح ولد عندنان ولذلك يشارك الكل في هذه الاحتفالات، مؤكدا أن بلادنا مقدسة، وهي تحتضن أهم المقدسات المسيحية والاسلامية.





وأكد أنهم متمسكون بوطنا، وبكل فلسطين، مبينا ان الاحتلال يريد للفلسطينيين أن يكونوا ضعفاء، وأن يستسلموا للمشاريع المشبوهة، ونحن لدينا معنويات عالية لأننا المنتصرون حسب حديثه.













وفي سياق متصل أكد رجل الأعمال ومدير مدينة روابي بشار المصري أن هذه ليلة جديدة في روابي، وهذا اصرار على بناء فلسطين، فنحن نتطلع من جميع أنحاء فلسطين لنحتفل باضاءة الشجرة، ورسالتنا هي التعايش وبلادنا هي مسقط السلام رغم كل الصعوبات.

رام الله - دنيا الوطناحتفلت مدينة روابي في رام الله باضاءة شجرة الميلاد ضمن الاحتفالات التي تقيمها الجاليات المسيحية في الضفة وغزة.