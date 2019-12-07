بعد اطلاق الصواريخ.. غانتس: "سنعيد الردع الذي مسحه نتنياهو"
رام الله - دنيا الوطن
علق بيني غانتس رئيس حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي، على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة مساء اليوم السبت صوب المستوطنات الإسرائيلية.
وقال غانتس في تغريدة عبر (تويتر): سوف نغير الواقع الأمني في الجنوب (جبهة غزة)، مضيفا : "سنعيد الردع الذي مسحه نتنياهو".
ووفي وقت سابق قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: انه متابعة للتقاريرعن إطلاق إنذارات في غلاف غزة وسديروت قبل قليل فالحديث عن رصد اطلاق 3 قذائف صاروخية من قطاع غزة نحو المستوطنات حيث تمكنت القبة الحديدية من اعتراض قذيفتيْن منها.
علق بيني غانتس رئيس حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي، على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة مساء اليوم السبت صوب المستوطنات الإسرائيلية.
وقال غانتس في تغريدة عبر (تويتر): سوف نغير الواقع الأمني في الجنوب (جبهة غزة)، مضيفا : "سنعيد الردع الذي مسحه نتنياهو".
ووفي وقت سابق قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: انه متابعة للتقاريرعن إطلاق إنذارات في غلاف غزة وسديروت قبل قليل فالحديث عن رصد اطلاق 3 قذائف صاروخية من قطاع غزة نحو المستوطنات حيث تمكنت القبة الحديدية من اعتراض قذيفتيْن منها.
التعليقات