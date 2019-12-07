بعد اطلاق الصواريخ.. غانتس: "سنعيد الردع الذي مسحه نتنياهو"

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رام الله - دنيا الوطن

علق بيني غانتس رئيس حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي، على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة مساء اليوم السبت صوب المستوطنات الإسرائيلية.



وقال غانتس في تغريدة عبر (تويتر): سوف نغير الواقع الأمني في الجنوب (جبهة غزة)، مضيفا : "سنعيد الردع الذي مسحه نتنياهو".



ووفي وقت سابق قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: انه متابعة للتقاريرعن إطلاق إنذارات في غلاف غزة وسديروت قبل قليل فالحديث عن رصد اطلاق 3 قذائف صاروخية من قطاع غزة نحو المستوطنات حيث تمكنت القبة الحديدية من اعتراض قذيفتيْن منها.