شاهد: لحظة تصدي القبة الحديدية لصواريخ من غزة

وأوردت القناة 13 الاسرائيلية فيديو يظهر فيه انطلاق صواريخ القبة الحديدية لاعتراض الصواريخ التي أطلقت من غزة نحو سديروت.

وقال الإعلام الإسرائيلي: إن صفارات الإنذار دوت في غلاف غزة، حيث سمع صوت الصفارات في مستوطنات (نير عام) و(مفلاسيم)، وسيديروت.





وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: انه ومتابعة للتقارير عن إطلاق إنذارات في غلاف غزة وسديروت قبل قليل فالحديث عن رصد اطلاق 3 قذائف صاروخية من قطاع غزة نحو المستوطنات حيث تمكنت القبة الحديدية من اعتراض قذيفتيْن منها.





وقال موقع القناة 7 ان مستوطنين اثنين أصيبا في سديروت أثناء الركض نحو الملاجئ.