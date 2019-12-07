شاهد: لحظة تصدي القبة الحديدية لصواريخ من غزة
رام الله - دنيا الوطن
تداول الاعلام الاسرائيلي فيديو يوثق اللحظات الأولى لاطلاق الصواريخ من قطاع غزة على بلدة سيديروت في غلاف غزة.
تداول الاعلام الاسرائيلي فيديو يوثق اللحظات الأولى لاطلاق الصواريخ من قطاع غزة على بلدة سيديروت في غلاف غزة.
وأوردت القناة 13 الاسرائيلية فيديو يظهر فيه انطلاق صواريخ القبة الحديدية لاعتراض الصواريخ التي أطلقت من غزة نحو سديروت.
وقال الإعلام الإسرائيلي: إن صفارات الإنذار دوت في غلاف غزة، حيث سمع صوت الصفارات في مستوطنات (نير عام) و(مفلاسيم)، وسيديروت.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: انه ومتابعة للتقارير عن إطلاق إنذارات في غلاف غزة وسديروت قبل قليل فالحديث عن رصد اطلاق 3 قذائف صاروخية من قطاع غزة نحو المستوطنات حيث تمكنت القبة الحديدية من اعتراض قذيفتيْن منها.
وقال موقع القناة 7 ان مستوطنين اثنين أصيبا في سديروت أثناء الركض نحو الملاجئ.
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