عاجل

  • عريقات: الدكتور حنا ناصر اخبرنا أن رد حماس ايجابي بخصوص الانتخابات

  • عريقات: العودة لصندوق الاقتراع هي أقصر الطرق لمواجهة اسرائيل

  • عريقات: استراتيجية الرئيس هي تذليل العقبات والزام اسرائيل بعدم عرقلة الانتخابات بالقدس

  • عريقات: ستبقى قضيتنا الأساسية هي مشاركة القدس الشرقية بالانتخابات

  • عريقات: وافقنا بالاجماع بارسال رسالة للرئيس بموافقتنا على مبادرته حول الانتخابات

  • عريقات: الانتخابات ستكون على اساس التمثيل النسبي

  • عريقات: الرئيس وضع مبادئ تقنية أمام الانتخابات

  • عريقات: لا أولوية فوق وحدتنا الوطنية

  • عريقات: الرئيس أعلن بالأمس عن قرارات مصيرية باجتماع اللجنة التنفيذية

عربي

مفوضية حقوق الإنسان تصف أحداث السنك بـ"الجريمة الإرهابية"

مفوضية حقوق الإنسان تصف أحداث السنك بـ"الجريمة الإرهابية"
رام الله - دنيا الوطن
وصفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق الأحداث التي شهدتها منطقة جسر السنك وساحة الخلاني في بغداد الليلة الماضية، بـ"الجريمة الإرهابية".

وكتبت في بيان صحفي: "تدين المفوضية بشدة استهداف المتظاهرين السلميين بالرصاص الحي، الذي أودى بحياة 9 متظاهرين وأدى إلى إصابة 85 من المدنيين و15 من القوات الأمنية" بحسب "روسيا اليوم".

وطالبت المفوضية، "قيادة عمليات بغداد والقوات الأمنية المكلفة بتوفير الحماية لساحات التظاهر في بغداد بإلقاء القبض على المجرمين الذين تسببوا بهذا العمل الإجرامي الشنيع، والذي يرقى إلى مستوى الجرائم الإرهابية وفقا لقانون مكافحة الإرهاب العراقي رقم (13) لسنة (2005) والكشف عن هوية الفاعلين وإحالتهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل".

ودعت، "القوات الأمنية إلى ضرورة تفعيل العمل بمفارز التفتيش المشتركة والتنسيق مع المتظاهرين لإبعاد المخربين الذين يعرضون المتظاهرين والقوات الأمنية والممتلكات العامة والخاصة للخطر والضرر".

وأضافت، أن "حرية التعبير عن الرأي وحق التظاهر السلمي من الحقوق التي كفلها الدستور، وأن حماية المتظاهرين السلميين وتمكينهم من هذا الحق هو واجب الحكومة بأجهزتها المعنية والمختلفة ولا يمكن التذرع بأي ذريعة للتنصل عن هذا الواجب".

وأكدت أهمية تعاون المتظاهرين مع القوات الأمنية في أداء مهامها وواجباتها وفقا للقانون وفرز العناصر المندسة والإبلاغ عنها والحفاظ على سلمية التظاهرات.

أخبار ذات صلة

وزير الخارجية الأمريكي يتعهد بـ &#34;معاقبة العراقيين الفاسدين&#34;

وزير الخارجية الأمريكي يتعهد بـ "معاقبة العراقيين الفاسدين"

قطر تُفاجئ الجميع بموقفها من الإخوان المسلمين والقيادة المصرية

قطر تُفاجئ الجميع بموقفها من الإخوان المسلمين والقيادة المصرية

الجيش العراقي يُطوّق ساحات الاحتجاجات وسط بغداد

الجيش العراقي يُطوّق ساحات الاحتجاجات وسط بغداد

الجبير: ملتزمون بالعمل لصالح حقوق الفلسطينيين

الجبير: ملتزمون بالعمل لصالح حقوق الفلسطينيين

تعرف على أبرز ما جاء في أول مناظرة رئاسية بتاريخ الجزائر

تعرف على أبرز ما جاء في أول مناظرة رئاسية بتاريخ الجزائر

وسائل إعلام أمريكية تكشف هوية مطلق النار السعودي في فلوريدا.. والرياض تُعلّق

وسائل إعلام أمريكية تكشف هوية مطلق النار السعودي في فلوريدا.. والرياض تُعلّق

مقتل 12 عراقياً برصاص مجهولين.. والسلطات تنفي مسؤوليتها

مقتل 12 عراقياً برصاص مجهولين.. والسلطات تنفي مسؤوليتها

وزير الخارجية القطري: هناك مباحثات مع الأشقاء في السعودية

وزير الخارجية القطري: هناك مباحثات مع الأشقاء في السعودية

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

نقابة الصحفيين: 90 انتهاك احتلالي وتصاعد بانتهاك مواقع التواصل الشهر الماضي

نقابة الصحفيين: 90 انتهاك احتلالي وتصاعد بانتهاك مواقع التواصل الشهر الماضي

اشتية: بيرزيت تبرهن أنها عنقود المحبة والثقافة والروح الوطنية

اشتية: بيرزيت تبرهن أنها عنقود المحبة والثقافة والروح الوطنية

شاهد: كيف فشلت إسرائيل في اغتيال قيادة حماس عام 2003؟

شاهد: كيف فشلت إسرائيل في اغتيال قيادة حماس عام 2003؟

الإعلان عن الجامعة الأولى فلسطينياً و240 عالمياً وفقاً لتصنيف دولي

الإعلان عن الجامعة الأولى فلسطينياً و240 عالمياً وفقاً لتصنيف دولي

اشتية: سنذهب قريباً للانتخابات لننظم حياتنا السياسية ومشاريع غزة ترجمة لـ&#34;ورشة المنامة&#34;

اشتية: سنذهب قريباً للانتخابات لننظم حياتنا السياسية ومشاريع غزة ترجمة لـ"ورشة المنامة"

الجهاد: الاجتماعات بالقاهرة لخدمة القضية الفلسطينية ووفدنا قد يزور إيران

الجهاد: الاجتماعات بالقاهرة لخدمة القضية الفلسطينية ووفدنا قد يزور إيران

حماس: قيادة المقاومة من تُقرر مسألة التوصل لتهدئة

حماس: قيادة المقاومة من تُقرر مسألة التوصل لتهدئة

حركة فتح تُعلن الإضراب الشامل في الخليل الاثنين المقبل

حركة فتح تُعلن الإضراب الشامل في الخليل الاثنين المقبل

منوعات

شاهد: تامر حسني يدخل (غينيس ريكوردز) كأكثر فنان مؤثر وملهم في العالم

شاهد: تامر حسني يدخل (غينيس ريكوردز) كأكثر فنان مؤثر وملهم في العالم

شاهد: بعيدا عن الفن... إليسا تمارس مهنة جديدة

شاهد: بعيدا عن الفن... إليسا تمارس مهنة جديدة

شاهد: فنانة لبنانية تغني &#34;طلع البدر علينا&#34; داخل كنيسة.. والجمهور يهاجمها

شاهد: فنانة لبنانية تغني "طلع البدر علينا" داخل كنيسة.. والجمهور يهاجمها

لجين عمران تشعل المواقع ببكائها.. &#34;أعصابي تلفت&#34; فما القصة؟

لجين عمران تشعل المواقع ببكائها.. "أعصابي تلفت" فما القصة؟

هذه نصيحة محمد رمضان للآباء

هذه نصيحة محمد رمضان للآباء

شاهد: معجب يحرج أنغام ويطلب منها الزواج أمام الجمهور.. وهذا ردها

شاهد: معجب يحرج أنغام ويطلب منها الزواج أمام الجمهور.. وهذا ردها

أحمد فهمي يخضع لعملية جراحية دقيقة بسبب تشخيص خاطئ

أحمد فهمي يخضع لعملية جراحية دقيقة بسبب تشخيص خاطئ

شاهد: موقف طريف بين عابد فهد وهبة طوجي... لماذا سرّح شعرها بيديه

شاهد: موقف طريف بين عابد فهد وهبة طوجي... لماذا سرّح شعرها بيديه

شاهد: حلا شيحة تحدث ضجة بالترحيب الحماسي بهذا الرجل... ماذا حدث؟

شاهد: حلا شيحة تحدث ضجة بالترحيب الحماسي بهذا الرجل... ماذا حدث؟

الموت يفجع الشاشة السورية بوجه بارز

الموت يفجع الشاشة السورية بوجه بارز

عربي

مفوضية حقوق الإنسان تصف أحداث السنك بـ&#34;الجريمة الإرهابية&#34;

مفوضية حقوق الإنسان تصف أحداث السنك بـ"الجريمة الإرهابية"

وزير الخارجية الأمريكي يتعهد بـ &#34;معاقبة العراقيين الفاسدين&#34;

وزير الخارجية الأمريكي يتعهد بـ "معاقبة العراقيين الفاسدين"

قطر تُفاجئ الجميع بموقفها من الإخوان المسلمين والقيادة المصرية

قطر تُفاجئ الجميع بموقفها من الإخوان المسلمين والقيادة المصرية

الجيش العراقي يُطوّق ساحات الاحتجاجات وسط بغداد

الجيش العراقي يُطوّق ساحات الاحتجاجات وسط بغداد