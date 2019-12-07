كوريا الشمالية: نزع النووي لم يعد مطروحا للتفاوض مع واشنطن

أكد مندوب كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة كيم سونغ، أن ملف نزع السلام النووي، لم يعد مطروحا للتفاوض مع الإدارة الأمريكية، مضيفا أن لا داعي لإجراء مفاوضات طويلة مع واشنطن.





وذكر الدبلوماسي الكوري في بيان أصدره اليوم السبت أن "الحوار المستمر والجوهري" الذي تسعى إليه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليس سوى "خدعة لتوفير الوقت بما يخدم أهدافها الداخلية"، وذلك في إشارة واضحة إلى انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة بحسب "رويترز"





وأضاف: "لا نحتاج إلى محادثات مطولة مع الولايات المتحدة الآن، وقد تم إبعاد نزع النووي عن طاولة التفاوض".





وعلى خلفية وصول المفاوضات النووية بين واشنطن وبيونغ يانغ إلى طريق مسدود بسبب رفض ترامب طلب زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون تخفيف العقوبات المفروضة على بلاده، تصاعد التوتر مجددا في الأيام الأخيرة بين الدولتين مع تبادلهما تهديدات جديدة باستخدام القوة.





رام الله - دنيا الوطن