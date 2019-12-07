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شؤون فلسطينية

جنازة الشهيد سامي أبو دياك غداً في عمان

جنازة الشهيد سامي أبو دياك غداً في عمان
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت عائلة الشهيد سامي أبو دياك، أن تشييع جثمانه، سيكون يوم غد الأحد في العاصمة الأردنية عمان.

وسيُصلى على الشهيد في مسجد الملك حسين، وسيتم دفنه في مقبرة صويلح، بحسب صحيفة (القدس المحلية).

وستقبل التعازي بالشهيد أبو دياك بعد الدفن في ديوان أهالي سيلة الظهر، بمنطقة دابوق بالعاصمة عمان.

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