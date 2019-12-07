كتائب القسام تُحذّر الاحتلال: صبرنا لن يكون طويلاً





وأكد في تغريدة له عبر موقع (تليجرام) أن العدو يتحمل المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الاعتداءات، وإنّ صبرنا عليها لن يكون طويلاً.





رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم كتائب القسام (أبو عبيدة) ان:"إن ما حدث مؤخراً ويحدث في المسجد الأقصى المبارك من اعتداءاتٍ واستفزازاتٍ وممارساتٍ خطيرة، ضد المصلين ورواد المسجد؛ لهو مقدمةٌ وسببٌ لانفجارٍ قادمٍ في وجه الاحتلال".وتواصل اسرائيل اعتداءاتها المتكررة على المسجد الأقصى ومدينة القدس، بالإضافة إلى بناء الأحياء السكنية للمستوطنين في قلب المدينة القديمة بالخليل.