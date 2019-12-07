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شؤون فلسطينية

كتائب القسام تُحذّر الاحتلال: صبرنا لن يكون طويلاً

كتائب القسام تُحذّر الاحتلال: صبرنا لن يكون طويلاً
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق باسم كتائب القسام (أبو عبيدة) ان:"إن ما حدث مؤخراً ويحدث في المسجد الأقصى المبارك من اعتداءاتٍ واستفزازاتٍ وممارساتٍ خطيرة، ضد المصلين ورواد المسجد؛ لهو مقدمةٌ وسببٌ لانفجارٍ قادمٍ في وجه الاحتلال".

وأكد في تغريدة له عبر موقع (تليجرام) أن العدو يتحمل المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الاعتداءات، وإنّ صبرنا عليها لن يكون طويلاً.

وتواصل اسرائيل اعتداءاتها المتكررة على المسجد الأقصى ومدينة القدس، بالإضافة إلى بناء الأحياء السكنية للمستوطنين في قلب المدينة القديمة بالخليل.

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