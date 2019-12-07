ليبرمان: الحزبان الرئيسيان قررا الذهاب لانتخابات ثالثة للكنيست

يذكر، أن زعماء الأحزاب الإسرائيلية، فشلوا في الوصول إلى حكومة وحدة وطنية، الأمر الذي أجبر الرئيس الإسرائيلي لإعادة التفويض للكنيست، فيما لم ينجح الأخير، بتكليف أي شخصية برئاسة الحكومة.





وبدأت الدعوات الإسرائيلية لإجراء انتخابات بالكنيست هي الثالثة خلال أقل من عام، بسبب فشل أي حزب إسرائيلي، بتشكيل الحكومة المقبلة.

قال زعيم حزب (إسرائيل بيتنا)، أفيغدور ليبرمان، إن الحزبين الرئيسيين (الليكود، وأزرق أبيض) قررا الذهاب لانتخابات ثالثة للكنيست الإسرائيلي، وذلك في مقابلة مع القناة الإسرائيلية الـ 13.بدوره، قال رئيس حزب (العمل) عمير بيرتس، للقناة: "أفيغدور ليبرمان هو المتسبب الرئيسي في أننا ذاهبون إلى حملة انتخابية، لا توجد وسيلة لنجلس مع نتنياهو، ليس لدي أي نية للجلوس في حكومة مع رئيس وزراء متهم بالرشوة".