تفاصيل مكالمة هاتفية بين نتنياهو وبوتين أمس
رام الله - دنيا الوطن
وقال مكتب نتنياهو: "تحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبحث معه الملف الإيراني والأوضاع في سوريا والاحتياجات الأمنية الإسرائيلية ومواصلة منع الاحتكاك بين الجيش الإسرائيلي وقوات الجيش الروسي".
كشف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، السبت، تفاصيل مكالمة هاتفية جرت بين نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الجمعة.
وقال مكتب نتنياهو: "تحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبحث معه الملف الإيراني والأوضاع في سوريا والاحتياجات الأمنية الإسرائيلية ومواصلة منع الاحتكاك بين الجيش الإسرائيلي وقوات الجيش الروسي".
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