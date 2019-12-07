تفاصيل مكالمة هاتفية بين نتنياهو وبوتين أمس

كشف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، السبت، تفاصيل مكالمة هاتفية جرت بين نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الجمعة.



وقال مكتب نتنياهو: "تحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبحث معه الملف الإيراني والأوضاع في سوريا والاحتياجات الأمنية الإسرائيلية ومواصلة منع الاحتكاك بين الجيش الإسرائيلي وقوات الجيش الروسي".











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