(محمد) ضمن قائمة أكثر عشرة أسماء شعبية بين حديثي الولادة بأمريكا

قال موقع (بيبي سنتر) المتخص في الأطفال وتربيتهم: إنه للمرة الأولى وصل اسم (محمد) إلى قائمة أكثر عشرة أسماء شعبية بين الأطفال حديثي الولادة في الولايات المتحدة.



وحسب الموقع، فقد تقدم اسم محمد أربعة مراكز على قائمة الموقع منذ العام الماضي، ليصل إلى المركز العاشر، حيث أحرز تقدماً كبيراً على مدار السنوات الماضية، إذ وصل إلى قائمة أكثر 100 اسم انتشاراً عام 2013.



وأوضح الموقع، أنه جمع بيانات من 600 ألف شخص بشأن أسماء أطفالهم خلال عام 2019، كما احتسب طرق الكتابة المختلفة للاسم الواحد، تحت نفس الاسم.



أما المركز الأول في أسماء الأولاد فكان من نصيب (ليام)، فيما احتل اسم (صوفيا) المركز الأول لدى البنات، فيما تصنف إدارة الضمان الاجتماعي أسماء الأطفال الأكثر شعبية باستخدام سجلات جميع الأطفال المولودين في الولايات المتحدة، لكنها تتعامل مع كل طريقة كتابة مختلفة كاسم منفصل حتى وإن كانت للاسم نفسه.



رام الله - دنيا الوطن