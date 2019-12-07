دولي

الطيبي: 2020 سيشهد تنحية نتنياهو وترامب

الطيبي: 2020 سيشهد تنحية نتنياهو وترامب
أحمد الطيبي
رام الله - دنيا الوطن
قال النائب العربي عن القائمة المشتركة بالكنيست الإسرائيلي، أحمد الطيبي: إن عام 2020 سيشهد تنحية، رئيس الوزراء الإسرائيلي المؤقت بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح الطيبي، وفق الإذاعة الإسرائيلية العامة، أن العام المقبل سيشهد تنحية شخصين، هما نتنياهو وترامب، موضحا أن العالم سيكون مكاناً أفضل بغيابهما.

وتوقع الطيبي أن تحصل "القائمة المشتركة" على عدد أكبر من المقاعد في الانتخابات القادمة للكنيست الإسرائيلي، والتي من المتوقع أن تجري العام المقبل. 

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