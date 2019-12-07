شاهد: الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تحيي ذكرى انطلاقتها 52
رام الله - دنيا الوطن
أحيت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، ذكرى انطلاقتها 52، بمشاركة عدد من ممثلي الفصائل الفلسطينية، والقوى الوطنية والإسلامية، في قطاع غزة.
أحيت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، ذكرى انطلاقتها 52، بمشاركة عدد من ممثلي الفصائل الفلسطينية، والقوى الوطنية والإسلامية، في قطاع غزة.
ونظمت "الشعبية" مسيرة شارك بها الآلاف من أنصارها، حيث انطلقت من ميدان فلسطين، وسط مدينة غزة، واتجهت سيراً على الأقدام نحو منطقة "مفترق ضبيط".
وأعقب ذلك إلقاء كلمة من قبل عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، جميل مزهر، حيث ذكر مواقف "الشعبية" من القضايا المطروحة.
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