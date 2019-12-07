الغول: المراهنات على حلول اجتماعية أو سياسية مع الاحتلال "خدعة وسراب"

خاص دنيا الوطن- هيثم نبهانأكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كايد الغول، بمناسبة انطلاقتها 52، أن أية مراهنات على حل سياسي مع "الكيان الصهيوني" أو تهدئة أو تفاهمات، هي مجرد خدعة يستخدمها العدو الصهيوني من أجل تمرير مخططاته.وقال في تصريحات خاصة لـ"دنيا الوطن": أن التمسك بكامل الحقوق والقناعة الراسخة بأن الاشتباك الشامل مع العدو هو الطريق الوحيد، الذي يؤدي لتحقيق أهدافنا، وأن أية مراهنات على حلول اجتماعية أو سياسية مع الاحتلال، لن تكون إلا سراباً، ولن تؤدي إلا لإلحاق الأذى بشعبنا.وشدد الغول على أن كل ما يشاع حول تسهيلات وتهدئة، هدفه وقف المقاومة مع الاحتلال، وإلهاء الشعب الفلسطيني، بإجراءات سرعان ما يمكن أن يعود عنها الاحتلال.