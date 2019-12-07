الجهاد: الاجتماعات بالقاهرة لخدمة القضية الفلسطينية ووفدنا قد يزور إيران









خاص دنيا الوطن-هيثم نبهانأكد خضر حبيب، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، اليوم السبت، حرص حركته على تعزيز العلاقة مع مصر، لما للقاهرة من دور مميز على الساحة الفلسطينية.وقال في تصريحات خاصة لـ"دنيا الوطن": الزيارة التي يقوم بها وفدا حركتي الجهاد وحماس لمصر، جاءت بناءً على دعوة من قِبَل مصر، للنقاش والحوار في كل المسائل، التي تهم الوضع الفلسطيني، مشيراً إلى أن الاجتماعات مع المصريين، وحركة حماس إيجابية، وستكون نتائجها إيجابية أيضاً على القضية الفلسطينية ومجمل الوضع الفلسطيني.وفيما يتعلق بما يتم الحديث عنه بشأن تهدئة أو هدنة أو جزيرة عائمة في غزة، أكد حبيب، أن كل ما يدور في الإعلام عن ميناء ومطار وتهدئة وجزيرة عائمة، وميناء، لا وجود له في مباحثات القاهرة، وهذا الأمر عبارة عن اختلاق من الإعلام الأصفر.واستدرك القيادي في حركة الجهاد الإسلامي: لكن كل الأمور تسير باتجاه ما يخدم القضية الفلسطينية، والشعب الفلسطيني، وحركة الجهاد مع وحدة الفعل المقاوم في مواجهة القضية الفلسطينية.وحول توجه وفد حركة الجهاد الإسلامي لجولة خارجية، قال حبيب: إن الوفد سيزور بعض الأقطار العربية وهذا أمر سيكون مفيداً لحركة الجهاد والقضية الفلسطينية، "فهذه الجولات ضرورة للتواصل مع محيطنا العربي والإسلامي.وفيما يتعلق بإمكانية قيام الوفد بزيارة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية: أكد حبيب، أنه ليس لديه معلومات دقيقة، ولكن ربما تكون هناك زيارة لإيران، لأن العلاقة معها وطيدة واستراتيجية.