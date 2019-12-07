قيادي بالديمقراطية: (صفقة القرن) ومخرجات المنامة تشقان طريقهما على الأرض











خاص دنيا الوطن-هيثم نبهانأكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، صالح ناصر، أن (صفقة القرن) ومخرجات "ورشة المنامة" تشقان طريقهما على الأرض ببطء.وأضاف في تصريحات خاصة لـ"دنيا الوطن": "نحن لا زلنا نناضل من أجل إنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة وللتصدي لـ (صفقة ترامب- نتنياهو) ومخرجات المنامة، اللتين تشقان طريقهما ببطء على الأرض، داعياً لتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي.ودعا ناصر جماهير شعبنا لممارسة ضغوط جماهيرية واسعة من أجل إنهاء الانقسام، وأن يكون للفلسطينيين سلطة واحدة وقانون واحد على قاعدة الشراكة، وبرنامج سياسي، يفسح المجال للخروج من هذا المأزق السياسي.