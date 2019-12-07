عاجل

  • اشتية: لا نعلم ما في "صفقة القرن" لكننا نعلم ما استثني منها كالقدس واللاجئين

  • اشتية: المشاريع الجاري تنفيذها في قطاع غزة ليست سوى ترجمة لـ"ورشة المنامة"

  • اشتية: سنذهب قريبا لصناديق الاقتراع كي ننظم حياتنا السياسية

شؤون فلسطينية

حماس: قيادة المقاومة من تُقرر مسألة التوصل لتهدئة

حماس: قيادة المقاومة من تُقرر مسألة التوصل لتهدئة
قيادة حركة حماس
خاص دنيا الوطن-هيثم نبهان
أكد ممثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، أبو بكر نوفل، أن "كل ما يخدم القضية الفلسطينية، والشعب الفلسطيني، من أجل تراكم القوة، ونحن مع أي طرح، وقيادة المقاومة الفلسطينية، هي التي تُقرر مسألة التوصل إلى اتفاق تهدئة".

جاء ذلك، في تصريحات خاصة لـ"دنيا الوطن" في إجابة على سؤال، حول ما يدور الحديث عنه بوسائل الإعلام، بشأن مفاوضات تهدئة في غزة، مؤكداً، أنه لا يمكن أن نقبل بأية مشاريع فيها مساومة على ثوابتنا، "سنواصل الطريق من أجل إقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس".

وفيما يتعلق بزيارة وفد الحركة لمصر، قال نوفل: إنها تأتي زيارة من أجل تطوير العلاقة الثنائية، وشحز الطاقات العربية؛ لدعم القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هناك جولة خارجية لرئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية.

وأعرب ممثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية عن أمله، بأن تكون هذه الجولة، خدمة للشعب الفلسطيني.

 

أخبار ذات صلة

هيئة المتقاعدين العسكريين تُصدر تنويهاً مهماً بشأن تحديث بيانات منتسبيها

هيئة المتقاعدين العسكريين تُصدر تنويهاً مهماً بشأن تحديث بيانات منتسبيها

حركة فتح تُعلن الإضراب الشامل في الخليل الاثنين المقبل

حركة فتح تُعلن الإضراب الشامل في الخليل الاثنين المقبل

أبو عيطة: المستشفى الأمريكي مشروع سياسي لفصل غزة عن الضفة

أبو عيطة: المستشفى الأمريكي مشروع سياسي لفصل غزة عن الضفة

داخلية غزة تُصدر قائمة بما تمنعه مصر خلال السفر عبر معبر رفح

داخلية غزة تُصدر قائمة بما تمنعه مصر خلال السفر عبر معبر رفح

اشتية يؤكد أهمية السياحة في نقل الرسالة الفلسطينية

اشتية يؤكد أهمية السياحة في نقل الرسالة الفلسطينية

شاهد: بعد فراق 20 عاماً.. لحظات مؤثرة للقاء شاب من غزة بوالدته

شاهد: بعد فراق 20 عاماً.. لحظات مؤثرة للقاء شاب من غزة بوالدته

مزهر: الاحتلال ووكلاؤه وسماسرته استخدموا الانقسام أداة لتمرير مخططات التصفية

مزهر: الاحتلال ووكلاؤه وسماسرته استخدموا الانقسام أداة لتمرير مخططات التصفية

الأوقاف بغزة تصرف 200 شيكل لـ 1300 متطوعاً في القطاع

الأوقاف بغزة تصرف 200 شيكل لـ 1300 متطوعاً في القطاع

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

اشتية يؤكد أهمية السياحة في نقل الرسالة الفلسطينية

اشتية يؤكد أهمية السياحة في نقل الرسالة الفلسطينية

الأوقاف بغزة تصرف 200 شيكل لـ 1300 متطوعاً في القطاع

الأوقاف بغزة تصرف 200 شيكل لـ 1300 متطوعاً في القطاع

الأناضول: هنية يبدأ مساء اليوم زيارة خارجية تستمر عدة أشهر

الأناضول: هنية يبدأ مساء اليوم زيارة خارجية تستمر عدة أشهر

33 أسيراً بسجن (عسقلان) يُعلقون إضرابهم عن الطعام

33 أسيراً بسجن (عسقلان) يُعلقون إضرابهم عن الطعام

فلسطين تفوز بالمركز الأول في تحدي العرب لإنترنت الأشياء

فلسطين تفوز بالمركز الأول في تحدي العرب لإنترنت الأشياء

البنك العربي يُعلن اسم الفائز بالجائزة الكبرى الربع سنوية مع &#34;برنامج شباب&#34;

البنك العربي يُعلن اسم الفائز بالجائزة الكبرى الربع سنوية مع "برنامج شباب"

المالكي: القيادة الفلسطينية مُلتزمة بحل الدولتين مقابل إمكانية تبني خيار حل الدولة

المالكي: القيادة الفلسطينية مُلتزمة بحل الدولتين مقابل إمكانية تبني خيار حل الدولة

شاهد: تحليق مُكثف لمروحيات إسرائيلية على حدود غزة

شاهد: تحليق مُكثف لمروحيات إسرائيلية على حدود غزة

منوعات

شاهد: تامر حسني يدخل (غينيس ريكوردز) كأكثر فنان مؤثر وملهم في العالم

شاهد: تامر حسني يدخل (غينيس ريكوردز) كأكثر فنان مؤثر وملهم في العالم

شاهد: بعيدا عن الفن... إليسا تمارس مهنة جديدة

شاهد: بعيدا عن الفن... إليسا تمارس مهنة جديدة

شاهد: فنانة لبنانية تغني &#34;طلع البدر علينا&#34; داخل كنيسة.. والجمهور يهاجمها

شاهد: فنانة لبنانية تغني "طلع البدر علينا" داخل كنيسة.. والجمهور يهاجمها

لجين عمران تشعل المواقع ببكائها.. &#34;أعصابي تلفت&#34; فما القصة؟

لجين عمران تشعل المواقع ببكائها.. "أعصابي تلفت" فما القصة؟

هذه نصيحة محمد رمضان للآباء

هذه نصيحة محمد رمضان للآباء

شاهد: معجب يحرج أنغام ويطلب منها الزواج أمام الجمهور.. وهذا ردها

شاهد: معجب يحرج أنغام ويطلب منها الزواج أمام الجمهور.. وهذا ردها

أحمد فهمي يخضع لعملية جراحية دقيقة بسبب تشخيص خاطئ

أحمد فهمي يخضع لعملية جراحية دقيقة بسبب تشخيص خاطئ

شاهد: موقف طريف بين عابد فهد وهبة طوجي... لماذا سرّح شعرها بيديه

شاهد: موقف طريف بين عابد فهد وهبة طوجي... لماذا سرّح شعرها بيديه

شاهد: حلا شيحة تحدث ضجة بالترحيب الحماسي بهذا الرجل... ماذا حدث؟

شاهد: حلا شيحة تحدث ضجة بالترحيب الحماسي بهذا الرجل... ماذا حدث؟

الموت يفجع الشاشة السورية بوجه بارز

الموت يفجع الشاشة السورية بوجه بارز

عربي

الجيش العراقي يُطوّق ساحات الاحتجاجات وسط بغداد

الجيش العراقي يُطوّق ساحات الاحتجاجات وسط بغداد

الجبير: ملتزمون بالعمل لصالح حقوق الفلسطينيين

الجبير: ملتزمون بالعمل لصالح حقوق الفلسطينيين

تعرف على أبرز ما جاء في أول مناظرة رئاسية بتاريخ الجزائر

تعرف على أبرز ما جاء في أول مناظرة رئاسية بتاريخ الجزائر

وسائل إعلام أمريكية تكشف هوية مطلق النار السعودي في فلوريدا.. والرياض تُعلّق

وسائل إعلام أمريكية تكشف هوية مطلق النار السعودي في فلوريدا.. والرياض تُعلّق