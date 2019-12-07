حماس: قيادة المقاومة من تُقرر مسألة التوصل لتهدئة









خاص دنيا الوطن-هيثم نبهانأكد ممثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، أبو بكر نوفل، أن "كل ما يخدم القضية الفلسطينية، والشعب الفلسطيني، من أجل تراكم القوة، ونحن مع أي طرح، وقيادة المقاومة الفلسطينية، هي التي تُقرر مسألة التوصل إلى اتفاق تهدئة".جاء ذلك، في تصريحات خاصة لـ"دنيا الوطن" في إجابة على سؤال، حول ما يدور الحديث عنه بوسائل الإعلام، بشأن مفاوضات تهدئة في غزة، مؤكداً، أنه لا يمكن أن نقبل بأية مشاريع فيها مساومة على ثوابتنا، "سنواصل الطريق من أجل إقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس".وفيما يتعلق بزيارة وفد الحركة لمصر، قال نوفل: إنها تأتي زيارة من أجل تطوير العلاقة الثنائية، وشحز الطاقات العربية؛ لدعم القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هناك جولة خارجية لرئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية.وأعرب ممثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية عن أمله، بأن تكون هذه الجولة، خدمة للشعب الفلسطيني.