أبو عيطة: المستشفى الأمريكي مشروع سياسي لفصل غزة عن الضفة

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رام الله - دنيا الوطن

قال نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، فايز أبو عيطة: إن مواجهة مشروع بناء المستشفى الأمريكي، يعني مواجهة المخطط الأمريكي الإسرائيلي، القاضي بتصفية القضية الفلسطينية.



وأضاف أبو عيطة، وفق (الجديد الفلسطيني): "الموضوع ليس فقط بناء مستشفى، بقدر ما هو مخطط لترسيخ الانفصال من خلال دولة في غزة، وكانتونات في الضفة، دون أي حل، حسب قرارات الشرعية الدولية"، مشدداً على أن مواجهة القيادة، ستكون للولايات المتحدة الأمريكية، وحكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة.



وأكد أن المستشفى الأمريكي الميداني، مشرع سياسي، يقضي بفصل غزة عن الضفة، لافتاً إلى أن القيادة الفلسطينية في مواجهة مفتوحة مع الإدارة الأمريكية، وحكومة نتنياهو، حتى نتمكن من إفشال هذا المخطط.



وتابع أبو عيطة: "شعبنا قادر على إفشال هذا المخطط، لأنه لن يقبل بأي حال من الأحوال بفصل غزة عن الضفة، ومشروع شعبنا يقوم على وحدة الأراضي الفلسطينية في الضفة وغزة والقدس، وإقامة دولة فلسطينية على الحدود الرابع من حزيران".



وعن الخطوات لمواجهة هذا المخطط، أشار نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح إلى أنه سيتم مواجهة الولايات المتحدة وحكومة اليمين المتطرف في كل المحافل، سواء على المستوى الوطني في الميدان، أو من خلال الاحتكاك المباشر مع الاحتلال، وعلى مستوى أممي ودولي.



وأضاف " نحن أنجزنا ورسخنا وجود دولة فلسطين التي اعترف بها العالم، ففي عام 2012 أصبحت عضواً في الجنائية الدولية، وكل يوم نحقق انتصاراً دبلوماسياً جديداً، نتمكن من خلاله ترسيخ وجودنا"، مشدداً على أن الأهم، أن نذهب لشعبنا نحو تحقيق وحدة وطنية، لنستطيع مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، ومشاريعه الانفصالية.



وأردف: "ما دعا إليه الرئيس محمود عباس، لإجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة والقدس من أجل تحقيق هذه الوحدة، وانهاء الانقسام، وترسيخ دولة فلسطين على أراضي عام 1967".