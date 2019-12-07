شاهد: بعد فراق 20 عاماً.. لحظات مؤثرة للقاء شاب من غزة بوالدته

وتدور القصة كما يروي الفيديو المنتشر بين الرواد، حول الشاب ياغي الذي يعمل في مجال الصحافة، وهو يحاول مرات عديدة الالتقاء بوالدته المقيمة بمصر، وبعد رفض كثير، ولمرات عديدة تمكن أخيراً من اللقاء بها في إحدى محافظات مصر.





الفيديو المؤثر الذي انتشر بشكل كبير بين المرتادين لمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فرحة الأم، وهي تحتض ابنها بعد غياب لمدة 20 عاماً، وغير مصدقة، أن اللقاء حصل بينهما بعد هذه المدة.





يقول الشاب ياغي "شعور عظيم جداً، أن المرء ذاهب إلى لقاء أمه التي ولدته، والتي كانت الظروف الصعبة، سواءً السياسية أو الاجتماعية أو النفسية، تمنعني من أن ألتقي بها".





وأكمل يقول: "في كل المواقف التي تمر بها، أنت محتاج لأُم، فوجود الأُم مهم في بلد يعيش تحت احتلال".





