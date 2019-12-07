شاهد: طالبة مسلمة تنقذ زملائها خلال إطلاق نار بأمريكا

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لطالبة أمريكية مسلمة خلال تمكنها من إنقاذ مجموعة كبيرة من طلاب وطالبات مدرسة أوشكوش ويست الثانوية التي تقع في ولاية ويسكونسن شمال الولايات المتحدة، من جريمة إطلاق نار.وحسب الفيديو، فقد ظهرت شجاعة الطالبة وفتح باب المسجد بعد أن قامت بإدخال الرقم السري، وظلت ممسكة بالباب حتى الجميع تمكن من دخول المسجد للاحتماء به أثناء إطلاق نار من قبل مجهولين.وقالت الطالبة دعاء، في تصريح صحفي لها: "أشعر بالامتنان للغاية لأنني تمكنت من إدخال كلمة السر والسماح لكثير من الأشخاص بالدخول"، مضيفةً "أنها شعرت بالخوف قليلاً، إلا أنها ركزت بشكل أساسى على جذب الجميع للداخل.قالت إنه قبل دقائق قليلة، أخبر أحد المعلمين الطلاب بالفرار من الحرم الجامعى، لكنهم لم يعرفوا السبب، وتابعت: "كان يمكن أن يكون أي شيء، هذه الحقيقة التى لم نعرفها تسببت في مزيد من القلق".