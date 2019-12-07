الأوقاف بغزة تصرف 200 شيكل لـ 1300 متطوعاً في القطاع

أعلنت وزارة الأوقاف في غزة، السبت، عن صرف مساعدة مالية خلال الأيام القادمة لنحو 1300 متطوع يعملون لديها، مشيرةً إلى أنها ستصرف مبلغ 200 شيكل لمرة واحدة لهم.



وأوضحت الوزارة، وفق وكالة (الرأي)، أن الصرف سيكون للمتطوعين من الخطباء والوعاظ والمحفظين والأئمة والمؤذنين والأذنة، وأنه سيتم الإعلان عن صرف مبلغ 200 شيكل لمرة واحدة لكل متطوع ممن ليس لهم أي دخل آخر عبر موقع الوزارة.





رام الله - دنيا الوطن