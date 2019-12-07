قطر تُفاجئ الجميع بموقفها من الإخوان المسلمين والقيادة المصرية





وأضاف: أن "قطر لم تدعم الإسلام السياسي ولا الإخوان المسلمين" وأن دعمها كان للشعوب، وليس للأحزاب السياسية، مؤكداً أن "قطر دعمت تونس، وأن قطر ليست حزباً سياسياً؛ وإنما هي دولة، وإن ربط قطر مع حزب ما أو أيدولوجية موقف خاطئ"، متابعاً: "نحن ندعم الشعوب بصرف النظر عمن يحكمها".





وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، علق أمس الجمعة، على أنباء اقتراب المصالحة مع قطر، قائلاً: إن "أسلوب قطر في استضافة المنظمات الإرهابية، والتدخلات الإقليمية يعرقلان أي جهد للحل".

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن بلاده لم تدعم الإسلام السياسي، ولا حركة الإخوان المسلمين.وقال آل ثاني، خلال كلمته في منتدى حوارات المتوسط المنعقد حالياً بالعاصمة الإيطالية روما: إن "الدعم القطري إلى مصر لم ينقطع حتى بعد فترة الرئيس المنتخب محمد مرسي"، مؤكداً أنه "ليس للإخوان المسلمون، وجود رسمي أو دعم في قطر"، وفق صحيفة (الوطن) القطرية.