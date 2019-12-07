شؤون فلسطينية

الأناضول: هنية يبدأ مساء اليوم زيارة خارجية تستمر عدة أشهر

الأناضول: هنية يبدأ مساء اليوم زيارة خارجية تستمر عدة أشهر
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة (الأناضول) التركية: إن رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية، المتواجد حالياً في القاهرة، سيبدأ جولة خارجية، تشمل عدة دول، بعد أن حصل على موافقة السلطات المصرية.

وأوضحت الوكالة، نقلاً عن مصدر لم تسمه، أن هنية سيبدأ مساء اليوم السبت، جولة خارجية، ستستغرق عدة شهور، بعد أن وافقت مصر على سفره، مشيرةً إلى أن هذه الجولة، ستكون الخارجية الأولى لهنية، بعد انتخابه رئيساً لـ (حماس)، في أيار/ مايو 2017.

وأوضحت الوكالة، وفق مصدرها، أن طاقم مكتب هنية، وصل بالفعل إلى مدينة اسطنبول التركية، لإجراء الترتيبات الخاصة باستقباله، مبينةً أن هنية يعتزم زيارة عدة دول، منها: تركيا وماليزيا، وقطر، وأنه سيتم إجراء ترتيبات لزيارة دول أخرى.

يذكر، أن هنية يتواجد حالياً في القاهرة على رأس وفد من حركة حماس، وذلك لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين، بشأن التهدئة والملفات الفلسطينية. 

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