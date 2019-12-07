شؤون فلسطينية

33 أسيراً بسجن (عسقلان) يُعلقون إضرابهم عن الطعام

33 أسيراً بسجن (عسقلان) يُعلقون إضرابهم عن الطعام
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
علق أسرى معتقل (عسقلان) الإسرائيلي، وعددهم (33) أسيراً، إضرابهم عن الطعام، والذي استمر لمدة ثلاثة أيام، مقابل وعود بنقلهم إلى قسم آخر، تتوفر فيه ظروف حياتية جيدة.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري أبو بكر في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين): إن تعليق الإضراب، جاء بعد اتفاق على تحسين أوضاع الأسرى، وزيادة وقت الفورة، وإصلاح ما دمرته قوات القمع، وعودة الأوضاع إلى ماكانت عليه قبل نقلهم إلى سجن (نفحة).

يذكر، أن الأسرى، قرروا الأسبوع الماضي، خوض إضراب مفتوح عن الطعام، وذلك احتجاجاً على ممارسات مصلحة السجون الإسرائيلية. 

أخبار ذات صلة

الشرطة بغزة تكشف تفاصيل دفن مواطنة حية على يد والدها شمال القطاع

الشرطة بغزة تكشف تفاصيل دفن مواطنة حية على يد والدها شمال القطاع

الأناضول: هنية يبدأ مساء اليوم زيارة خارجية تستمر عدة أشهر

الأناضول: هنية يبدأ مساء اليوم زيارة خارجية تستمر عدة أشهر

فلسطين تفوز بالمركز الأول في تحدي العرب لإنترنت الأشياء

فلسطين تفوز بالمركز الأول في تحدي العرب لإنترنت الأشياء

البنك العربي يُعلن اسم الفائز بالجائزة الكبرى الربع سنوية مع &#34;برنامج شباب&#34;

البنك العربي يُعلن اسم الفائز بالجائزة الكبرى الربع سنوية مع "برنامج شباب"

المالكي: القيادة الفلسطينية مُلتزمة بحل الدولتين مقابل إمكانية تبني خيار حل الدولة

المالكي: القيادة الفلسطينية مُلتزمة بحل الدولتين مقابل إمكانية تبني خيار حل الدولة

لماذا تأخرت أمطار الشتاء بفلسطين هذا العام؟

لماذا تأخرت أمطار الشتاء بفلسطين هذا العام؟

شاهد: تحليق مُكثف لمروحيات إسرائيلية على حدود غزة

شاهد: تحليق مُكثف لمروحيات إسرائيلية على حدود غزة

طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد

طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

فلسطين تفوز بالمركز الأول في تحدي العرب لإنترنت الأشياء

فلسطين تفوز بالمركز الأول في تحدي العرب لإنترنت الأشياء

البنك العربي يُعلن اسم الفائز بالجائزة الكبرى الربع سنوية مع &#34;برنامج شباب&#34;

البنك العربي يُعلن اسم الفائز بالجائزة الكبرى الربع سنوية مع "برنامج شباب"

طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد

طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد

إجماع قومي في إسرائيل على سياسة الضم والتوسع الاستعمارية بدعم من أمريكا

إجماع قومي في إسرائيل على سياسة الضم والتوسع الاستعمارية بدعم من أمريكا

صحيفة تكشف تفاصيل لقاءات قيادتي حماس والجهاد بالمخابرات المصرية

صحيفة تكشف تفاصيل لقاءات قيادتي حماس والجهاد بالمخابرات المصرية

شرطة المرور بغزة تُصدر تنويهاً بشأن إغلاق بعض الطرق

شرطة المرور بغزة تُصدر تنويهاً بشأن إغلاق بعض الطرق

قيادي بـ&#34;فتح&#34;: رسالة حماس بشأن الانتخابات إيجابية وما يجري على الأرض معاكس لها

قيادي بـ"فتح": رسالة حماس بشأن الانتخابات إيجابية وما يجري على الأرض معاكس لها

عريقات يُوجه طلباً لحركة حماس بشأن التعاطي مع الأفكار الأمريكية

عريقات يُوجه طلباً لحركة حماس بشأن التعاطي مع الأفكار الأمريكية

منوعات

أحمد فهمي يخضع لعملية جراحية دقيقة بسبب تشخيص خاطئ

أحمد فهمي يخضع لعملية جراحية دقيقة بسبب تشخيص خاطئ

شاهد: موقف طريف بين عابد فهد وهبة طوجي... لماذا سرّح شعرها بيديه

شاهد: موقف طريف بين عابد فهد وهبة طوجي... لماذا سرّح شعرها بيديه

شاهد: حلا شيحة تحدث ضجة بالترحيب الحماسي بهذا الرجل... ماذا حدث؟

شاهد: حلا شيحة تحدث ضجة بالترحيب الحماسي بهذا الرجل... ماذا حدث؟

الموت يفجع الشاشة السورية بوجه بارز

الموت يفجع الشاشة السورية بوجه بارز

شاهد: شجار بين هيدي كرم ووالدتها.. والسبب؟

شاهد: شجار بين هيدي كرم ووالدتها.. والسبب؟

رجاء الجداوي تعايد شريهان :&#34;ابنتي التي لم أنجبها&#34;.. بحبك

رجاء الجداوي تعايد شريهان :"ابنتي التي لم أنجبها".. بحبك

شاهد: هنا الزاهد تتحدث عن الغيرة على أحمد فهمي

شاهد: هنا الزاهد تتحدث عن الغيرة على أحمد فهمي

فنانة مصرية تكشف عن هدية كبيرة للراحل هيثم أحمد زكي من أصدقائه

فنانة مصرية تكشف عن هدية كبيرة للراحل هيثم أحمد زكي من أصدقائه

ما سر الكلمة المكتوبة على قبر شعبان عبدالرحيم؟

ما سر الكلمة المكتوبة على قبر شعبان عبدالرحيم؟

بطل &#34;قيامة أرطغرل&#34; يصدم الجمهور بقرار غير متوقع

بطل "قيامة أرطغرل" يصدم الجمهور بقرار غير متوقع

عربي

الجيش العراقي يُطوّق ساحات الاحتجاجات وسط بغداد

الجيش العراقي يُطوّق ساحات الاحتجاجات وسط بغداد

الجبير: ملتزمون بالعمل لصالح حقوق الفلسطينيين

الجبير: ملتزمون بالعمل لصالح حقوق الفلسطينيين

تعرف على أبرز ما جاء في أول مناظرة رئاسية بتاريخ الجزائر

تعرف على أبرز ما جاء في أول مناظرة رئاسية بتاريخ الجزائر

وسائل إعلام أمريكية تكشف هوية مطلق النار السعودي في فلوريدا.. والرياض تُعلّق

وسائل إعلام أمريكية تكشف هوية مطلق النار السعودي في فلوريدا.. والرياض تُعلّق