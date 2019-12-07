33 أسيراً بسجن (عسقلان) يُعلقون إضرابهم عن الطعام

يذكر، أن الأسرى، قرروا الأسبوع الماضي، خوض إضراب مفتوح عن الطعام، وذلك احتجاجاً على ممارسات مصلحة السجون الإسرائيلية.

رام الله - دنيا الوطنعلق أسرى معتقل (عسقلان) الإسرائيلي، وعددهم (33) أسيراً، إضرابهم عن الطعام، والذي استمر لمدة ثلاثة أيام، مقابل وعود بنقلهم إلى قسم آخر، تتوفر فيه ظروف حياتية جيدة.وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري أبو بكر في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين): إن تعليق الإضراب، جاء بعد اتفاق على تحسين أوضاع الأسرى، وزيادة وقت الفورة، وإصلاح ما دمرته قوات القمع، وعودة الأوضاع إلى ماكانت عليه قبل نقلهم إلى سجن (نفحة).