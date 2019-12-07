فلسطين تفوز بالمركز الأول في تحدي العرب لإنترنت الأشياء

في إنجاز غير مسبوق، حصل مشروع "أبجد" الفائز عن فئة الشركات الناشئة في تحدي فلسطين لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، على المركز الأول في تحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الإصطناعي، ضمن فعاليات المؤتمر العالمي لإنترنت الأشياء 2019، والذي أقيم في أبراج الإمارات الجميرة في دبي.







وقد حصد "أبجد" هذا النجاح وسط منافسة قوية مع عدد من المشاريع، والشركات الناشئة المرشحة من دول عربية مختلفة منها: الإمارات والسعودية وتونس والمغرب ومصر، وعقب جلسات تحكيم عالية المستوى، رافقت المؤتمر الذي عقد على مدار ثلاثة أيام.

يذكر، أن هذا الإنجاز، يأتي استكمالاً للنجاح، الذي حققه تحدي فلسطين لإنترنت الأشياء والذكاء الإصطناعي للعام 2019، والذي نظمته مؤسسة (النيزك) الشهر الماضي ولأول مرة في فلسطين بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمجلس الأعلى للإبداع والتميز، وشركة المقاولين العرب (CCC).





حيث تأهل من خلاله ثلاثة مشاريع تكنولوجية فلسطينية متخصصة في مجال إنترنت الأشياء والذكاء الإصطناعي، منها: مشروع "أبجد" لتمثيل فلسطين في نهائيات تحدي العرب في دبي.





ومن الجدير ذكره، أنه قد تم تكريم كافة مشاريع التخرج المشاركة في تحدي العرب، دون تصنيفها أو فرز أفضل المشاريع، وذلك لتقارب مستواها العلمي والتكنولوجي، واستحقاقها جميعاً للتكريم والفوز.

رام الله - دنيا الوطنوفي حديثه حول هذا الإنجاز، عبر المهندس عارف الحسيني، عن فخره بالشباب الفلسطيني الريادي، ومشاريعهم المتميزة، مشيداً بإبداعاتهم، وتميزهم على المستوى الإقليمي، كما أثنى على دورهم الريادي في الارتقاء بالمسيرة الإبداعية الفلسطينية، ووضع بصمة فلسطين في قواعد الثورة الصناعية الرابعة، مشيراً للتقدم والتطور الملحوظ كماً وكيفاً بالمشاريع الريادية منذ العام 2005 وحتى اليوم.المشروع الفائز "أبجد" هو تطبيق للأجهزة الذكية، يستخدم الذكاء الاصطناعي في إنشاء طريقة تواصل فعالة بين الصم والبكم العرب، وبين باقي أفراد المجتمع، من خلال تحويل الكلام المحكي إلى لغة إشارة، تمثلها شخصية افتراضية داخل التطبيق، كما وتحول إشارات لغة الصم والبكم، التي يكتب بها المستخدم إلى كلام مسموع عبر لوحة مفاتيح مبتكرة.