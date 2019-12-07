شؤون فلسطينية

البنك العربي يُعلن اسم الفائز بالجائزة الكبرى الربع سنوية مع "برنامج شباب"

البنك العربي يُعلن اسم الفائز بالجائزة الكبرى الربع سنوية مع "برنامج شباب"
رام الله - دنيا الوطن
أعلن البنك العربي، مؤخراً، عن اسم الفائز في السحب الأول على الجائزة الكبرى الربع سنوية من "برنامج شباب" وقيمتها 10,000 دولار، وهي الآنسة دانيا مدحت أحمد إبراهيم من فرع الخضر، والتي فازت بها ضمن "برنامج شباب" من البنك العربي. 

وقام بتسليم الجائزة، السيد مروان صقر، مدير دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي- فلسطين، وبحضور عدد من مدراء، وموظفي البنك العربي، الذي بدوره قدم تهانيه للفائزة التي أعربت عن سعادتها بهذه الجائزة، والتي تقدم لفائز واحد فقط في كل سحب ربع سنوي، لمشتركي برنامج شباب.

وبهذه المناسبة، قال مروان صقر، مدير دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي- فلسطين: "تهانينا للآنسة دانيا مدحت أحمد إبراهيم، الفائزة بالسحب الأول على الجائزة الكبرى الربع سنوية، والتي فازت بها ضمن سحوبات جوائزنا الخاصة ببرنامج شباب من البنك العربي، والذي صمم خصيصاً ليلبي الاحتياجات المصرفية المختلفة لفئة الشباب بشكل يتماشى مع أسلوب حياتهم ومتطلباتهم". 

وأضاف: "نوفر لمشتركي برنامج شباب، العديد من الجوائز الشهرية والربع سنوية المميزة، وسيتم السحب على الجائزة الكبرى المقبلة الربع سنوية في شهر كانون الأول/ ديسمبر، إضافة إلى السحوبات على الجوائز الشهرية، وذلك لخمسة رابحين شهرياً بقيمة 750 دولاراً لكل رابح وهواتف iPhone XS وجوائز كبرى إضافية ورحلات سفر مدفوعة التكاليف".

وتجدر الإشارة هنا إلى أن "برنامج شباب" متاح للفئة العمرية 18-25 سنة، حيث يقدم مجموعة متكاملة من الخدمات والمزايا المصرفية، وغيرالمصرفية، والتي صممت خصيصاً لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية لفئة الشباب، ولتواكب أسلوب حياتهم، سواء أكانوا طلاباً أو موظفين، ومن ضمنها: جوائز كبرى ربع سنوية بقيمة 10000 دولار لكل رابح، جوائز نقدية لخمسة رابحين شهرياً بقيمة 750 دولاراً لكل رابح، إعفاء من عمولات تحويل الراتب والحد الأدنى للرصيد، بطاقة فيزا الدفع بتصميم خاص، وبدون رسوم شهرية، بطاقة التسوق عبر الإنترنت مجاناً، قرض شخصي بأسعار فائدة تفضيلية، وبدون عمولة لغاية 15000 دولار وغيرها العديد.

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