شاهد: تحليق مُكثف لمروحيات إسرائيلية على حدود غزة

نشرت وسائل إعلامية إسرائيلية، السبت، مقطع فيديو لتحليق مكثف لمروحيات إسرائيلية على حدود قطاع غزة، زاعمة أن ذلك بعد اكتشاف حركة غير عادية في القطاع.



وفي السياق، قال المحلل السياسي الإسرائيلي ألموغ بوكير: إن حركة نشطة، وغير معتادة خلال الساعات الأخيرة، جرت لطائرات سلاح الجو الإسرائيلي في أجواء قطاع غزة.



وأوضح بوكير، أن ذلك بسبب مخاوف أمنية، مستدركاً: "لكن في هذه المرحلة، لم يرصد أي حدث غير عادي، ولم تصدر أي إرشادات خاصة لسكان الغلاف".



وفي السياق، قال (كان حدشوت): "أقلعت طائرات الجيش ثلاث مرات هذا الصباح إلى منطقة النقب الغربي، بعد رصد تحرك غير عادي من قطاع غزة، لم يتم العثور على شيء".





وفي السياق، نشرت القناة الإسرائيلية الـ 13، ما قالت إنه التفاصيل الأولية للحدث في شمال قطاع غزة، مشيرةً إلى أن التحليق المكثف للطيران الإسرائيلي بسبب وجود مخاوف أمنية.



وأوضحت القناة، أن طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي أقلعت إلى أجواء قطاع غزة في أعقاب رصد حركة غير عادية اكتشفت في غزة، مضيفةً: "لم يرصد أي حدث غير عادي ولم يصدر أي إرشادات أو تعليمات خاصة لسكان غلاف غزة حتى اللحظة".



وتابعت :" تستمر عمليات البحث في الأجواء الحدودية للقطاع من قبل مروحيات الجيش بعد اكتشاف حركة غير عادية في القطاع".







رام الله - دنيا الوطن