طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، أن السفر عبر معبر رفح البري، ليوم غدٍ الأحد، سيكون من الحافلة الأولى (جوازات مصرية)، وحتى الحافلة الرابعة من كشف (12/4)وشددت الوزارة، على ضرورة التواجد صباح غد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، والتزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.وطالبت الوزارة، بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وحجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.