أبو مذكور: أولى رحلات العمرة من القطاع في 15 من الشهر الجاري

الديار الحجازية - أرشيف

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خاص دنيا الوطن

من المقرر، أن تنطلق أولى رحلات العمرة من قطاع غزة، في 15 من الشهر الجاري، عبر معبر رفح البري.



وقال رئيس شركات الحج والعمرة بغزة، عوض أبو مذكور في تصريحات لـ"دنيا الوطن": إن رحلات العمرة، ستكون كل أسبوعين، بدءاً، من يوم الأحد بعد المقبل، مشيراً إلى أن الرحلة الواحدة، ستتكون من 532 معتمراً.



وتابع: بعد الرحلة الثانية المقررة يوم الأحد 29 من كانون الأول/ديسمبر، والرحلة الثالثة، المقررة في 12 من كانون الثاني/ يناير المقبل، سيتم تحديد يوم الاثنين؛ ليكون بدلاً من يوم الأحد لسفر المعتمرين إلى الديار الحجازية.



وكانت لجنة الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، أعلنت أن تسعيرة العمرة لهذا العام (1441) هجري، بلغت (890) ديناراً أردنياً شاملة لجميع التكاليف والخدمات، حتى بداية شهر شعبان (1441هـ).