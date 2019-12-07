دولي

النواب الأميركيون يطالبون ترامب بالالتزام بحل الدولتين بالشرق الأوسط

النواب الأميركيون يطالبون ترامب بالالتزام بحل الدولتين بالشرق الأوسط
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
طلب مجلس النواب الأميركي، بأن تدعم أي خطة سلام أميركية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني بوضوح، حل الدولتين، في تحذير للرئيس دونالد ترامب.

وتبنى المجلس قراراً بالخصوص، بغالبية أصوات ديمقراطية، بالإضافة إلى خمسة أصوات جمهورية، حيث يشير النص غير الملزم إلى أنّ "كل مقترح من الولايات المتحدة، يجب أن يدعم بوضوح هدف حلّ الدولتين"، وفق وكالة (وفا). 

وقال: إنّ على واشنطن "ردع الأفعال التي من شأنها أن تبعد أكثر نهاية سلمية للصراع، وبالأخص كل ضم أحادي للأراضي أو كل جهد لإنشاء دولة فلسطينية، خارج إطار المفاوضات مع إسرائيل".

وذكّر القرار بالدعم الذي قدّمه "خلال أكثر من 20 عاماً" الرؤساء الأميركيون الديمقراطيون والجمهوريون للحل الذي يتطلع إلى إقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، ورفضهم أيضاً "توسيع المستوطنات" الإسرائيلية.

ويعدّ هذا القرار بمثابة تحذير للرئيس الأميركي، الذي راكم منذ وصوله إلى البيت الأبيض القرارات الأحادية التي تعدّ مواتية لإسرائيل، في قطيعة مع التقليد الدبلوماسي الأميركي ومع الإجماع الدولي.

وقال النائب الديمقراطي اليوت أنغيل، الذي يرأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب: "نحن الداعمون بقوة لإسرائيل، ندرك أن حل الدولتين أفضل لإسرائيل، وهذا الحل ليس جيداً فقط للفلسطينيين، بل أيضا لليهود".

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